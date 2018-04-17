Рубль днем снижался, не сумев развить тенденцию к росту

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рубль днем торговался в минусе против основных резервных валют после утренних попыток продолжить рост, отмечают трейдеры.

Ослабление санкционных рисков поддерживает курс рубля, хотя неопределенная динамика рынка нефти оказывает давление, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.29 мск рос на 0,4 рубля - до 61,56 рубля, курс евро - на 0,48 рубля и равнялся 76,2 рубля.

РУБЛЬ В СЕРЕДИНЕ КОРИДОРА ПОСЛЕДНИХ 2-Х НЕДЕЛЬ

Российская валюта во вторник днем снижалась к доллару и к евро, не сумев развить тенденцию к росту после вчерашнего вечернего скачка вверх.

Поводом для роста оптимизма рублевых "быков" стали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

С утра доллар по инерции краткосрочно проседал до психологически значимого уровня 60 рублей, однако быстро развернулся вверх.

Нефть демонстрирует неуверенную динамику около уровня 71,4 доллара за баррель.

В итоге доллар и евро днем прибавляли к рублю 0,5-0,6%. Таким образом, курсы рубля против основных резервных валют вернулись в середину коридоров, которые они обозначили на новостях о санкциях и обострении ситуации в Сирии.

Рублевая цена "черного золота" при этом сползла немного ниже уровня 4,4 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Откладывание американских санкций вернет волатильность локальных активов в случае инцидентов, но временно снимет угрозу введения жестких ограничительных мер, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

В ближайшие полторы недели рубль получит поддержку от налогового периода, однако этот фактор может быть нивелирован, если финансовые власти возобновят покупки валюты в резерв на рынке, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Основное внимание игроков будет и далее сосредоточено на геополитике, но снижение градуса напряженности позволит обратить внимание и на нефтяной фактор. Впрочем, здесь отмечаются признаки назревающей нисходящей коррекции, хотя котировки пока и находятся на приличных уровнях и на данный момент оказывают нейтральное воздействие на отечественный рынок", - добавил он.