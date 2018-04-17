FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доллар тестирует уровень в 62 рубля на фоне снижения нефти


Рынки / Валюта

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рубль теряет порядка 1% к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок, а также в рамках коррекции после роста в понедельник, доллар протестировал отметку в 62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск вторника рос на 66 копеек - до 61,83 рубля (уже поднимался до 62,06 рубля), курс евро - на 69 копеек - до 76,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,55% - до 71,03 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,89 рубля - до 61,16 рубля, евро - на 0,83 рубля, до 75,72 рубля на фоне отложения вопроса введения новых санкций США против РФ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ