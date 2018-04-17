Доллар тестирует уровень в 62 рубля на фоне снижения нефти

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рубль теряет порядка 1% к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок, а также в рамках коррекции после роста в понедельник, доллар протестировал отметку в 62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск вторника рос на 66 копеек - до 61,83 рубля (уже поднимался до 62,06 рубля), курс евро - на 69 копеек - до 76,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,55% - до 71,03 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,89 рубля - до 61,16 рубля, евро - на 0,83 рубля, до 75,72 рубля на фоне отложения вопроса введения новых санкций США против РФ.