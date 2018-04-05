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Санкции США повышают риски ВЭБа, Сбербанка и МКБ - Fitch


Рынки

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Санкции США против российских компаний и физических лиц, введенные 6 апреля, могут повысить риски и долю обязательств под риском ряда крупных российских банков, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

При этом Fitch ожидает, что рейтингуемые им российские банки смогут абсорбировать потенциальные убытки по кредитам физическим и юридическим лицам, попавшим под апрельские санкции. Для большинства рейтингуемых банков объем рисков не является существенным.

"Однако если банки продолжат деловые отношения с санкционированными лицами или компаниями, они сами могут столкнуться с дальнейшими санкциями", - говорится в сообщении агентства.

Объем риска Сбербанка SBER на компании, попавшие в американский список SDN (список лиц особых категорий и запрещенных лиц Минфина США - ред.), по оценкам Fitch, составляет около 11 миллиардов долларов, или 2,5% активов. Для Внешэкономбанка доля обязательств под риском также значительна относительно собственного капитала. Московский кредитный банк и Совкомбанк умеренно подвержены риску (доля активов под риском составляет 1-1,5%, или около 10% собственного капитала).

В обзоре отмечается, что прибыль до вычета резервов Сбербанка, МКБ и Совкомбанка должна покрывать эти риски, а ВЭБ может получить поддержку от правительства в случае необходимости.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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