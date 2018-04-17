Биржи Европы закрылись ростом на статистике по региону

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника ростом, вслед за динамикой акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также после экономической статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7226,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,76%, до 5353,54 пункта, немецкий DAX - на 1,57%, до 12585,57 пункта.

Трейдеры сместили фокус своего внимания с политических новостей по Сирии и санкциям США на экономическую статистику по региону. Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил во вторник, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле снизился до минус 8,2 пункта с 5,1 пункта в марте, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. В то же время индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле вырос до 57,7 пункта с 56,2 пункта в марте.

В Великобритании безработица в декабре-феврале составила 4,2%, снизившись с уровня ноября-января в 4,3%. Это минимальная отметка с 1975 года. Заработная плата в стране как без учета, так и с учетом бонусов выросла на 2,8%. Впервые почти за год зарплата выросла более высокими темпами, чем цены потребителей.

Как сообщает агентство MarketWatch, показатели по зарплате в целом соответствовали прогнозам. Но некоторые аналитики ожидали их роста на 3%, что привело в ходе торгов к понижению стоимости фунта и росту акций британских компаний, ориентированных на экспорт.

"Поскольку геополитическая напряженность вокруг ситуации с Сирией утихла, рынок хочет вернуться к базисным показателям, нежели к реагированию на новостной поток", - приводит агентство мнение рыночного аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).