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ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос на позитивных корпоративных отчетах


Рынки

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитивных корпоративных отчетах и на фоне смягчения внешнего геополитического негатива.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,22% - до 2263,85 пункта, индекс РТС - на 3,35%, до 1121,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.10 мск рос на 49 копеек - до 61,66 рубля, курс евро - на 50 копеек - до 76,22 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,07% - до 71,37 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Бумаги в составе индексов поддержал идущий сезон квартальных отчетов и спад геополитических рисков как относительно тенденции развития сирийского конфликта, так и негативного влияния на корпоративный сектор со стороны торговый войн, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Российские бумаги активно выкупали с фундаментально привлекательных уровней на фоне корпоративных событий и сообщений СМИ относительно решения Трампа повременить с новыми санкциями, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Бумаги Сбербанка SBER во вторник активно восстановились в цене после вчерашнего провала. Примерно то же происходило и в акциях "Норникеля", которые заметно ослабли вчера и неплохо отыгрались сегодня. В ряде "голубых фишек" на отечественной площадке происходит подобное, и тенденции сохраняются в силе, пока велики внешние риски и вероятность быстрого выхода иностранных инвесторов из позиций по ликвидным бумагам", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров роста – акции ЧТПЗ (12,76%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 5,33%, обыкновенные акции – на 8,04%), акции "Распадской" (5,15%), ГДР En+ (4,66%), обыкновенные акции "Россетей" (4,56%), префы "Мечела" MTLR(4,53%), а также акции "Мегафона" MFON(4,33%), ММК (3,41%) и акции "Норникеля" (3,32%).

Среди лидеров падения - акции "Уралкалия" (-5,25%), префы "Татнефти" TATN(-3,87%), акции ПИКа (-1,85%).

"Обращает на себя внимание снижение акций "Уралкалия". Бумаги достигли промежуточной цели роста на уровне 124,5 рубля, после чего попали в область технической коррекции. Откат от локальных максимумов может увести котировки ценной бумаги в область 116,5 рубля, откуда рынок сможет продолжать покупать, если позволит внешняя конъюнктура", - замечает Бодрова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Завтра Британия и ЕС отчитаются по индексу потребительских цен. Вечером выйдут традиционные для среды запасы сырой нефти и избыточные запасы в Кушинге. Россия опубликует данные по индексу цен производителей, объемам розничных продаж и уровню безработицы. Квартальные отчеты представят Alcoa, American Express, Morgan Stanley и Textron", - напоминает Коренев из "Финама".

Индекс Мосбиржи остается в широком коридоре 2130-2195 пунктов, перспективы двинуться значительно выше 2200 пунктов мало, полагает Бодрова из "Альпари". Индекс РТС скорректировался достаточным образом, теперь нужно стабилизироваться выше 1110 пунктов, считает она.

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