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Курс доллара к евро растет на комментариях по повышению ставки ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро растет на фоне комментариев главы Федерального резервного банка Чикаго по дальнейшему повышению ставки Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,238 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом опускался до 107,04 иены за доллар со 107,12 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09% - до 89,5 пункта.

"Я не предвижу негативного риска скачка инфляции (в течение следующих нескольких лет – ред.)", - приводит слова главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса (Charles Evans) агентство Рейтер.

"Пока такая ситуация будет продолжаться, ФРС может повышать процентную ставку постепенно и одновременно контролировать любое растущее инфляционное давление", - добавил Эванс. Ожидания повышения базовой ставки ФРС, как правило, служит поддерживающим фактором для доллара, так как такая политика регулятора сигнализирует о развитии национальной экономики, росте потребительских цен и здоровом состоянии рынка труда.

По итогам прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта, регулятор повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Большинство членов комитета по открытым рынкам спрогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседании в марте - ред.), до среднего уровня в 2,25%.

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