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Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут, - инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% - до 71,97 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до 66,86 доллара за баррель.

По данным API, за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей - до 427,55 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились на 1,02 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 2,5 миллиона баррелей, дистиллятов - на 854 тысячи баррелей.

Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики прогнозируют, что статистика покажет снижение коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,33% - до 427,2 миллиона баррелей.

Нефтяной рынок продолжают поддерживать и опасения перебоев в поставках на фоне глобальных мировых рисков. Один из них - снижение добычи в Венесуэле. В апрельском докладе ОПЕК указано, что добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

"Добыча ОПЕК на данный момент ниже ожидаемого уровня. Это стало результатом значительного снижения добычи в Венесуэле, что вызвано ухудшением там экономической ситуации", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного аналитика австралийской Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O'Loughlin).

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