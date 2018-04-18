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События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 апреля


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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:40  USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
2:50  JPYЯпония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,21 трлн йен0,12 трлн йен (факт)
2:50  JPYЯпония - Объём экспорта (г/г) (март)1,8%2,1% (факт)
2:50  JPYЯпония - Сальдо торгового баланса (март)3 млрд йен797 млрд йен (факт)
11:30  GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)2,7%2,7%
11:30  GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,4%0,3%
11:30  GBPВеликобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)-1,1%0,3%
12:00  EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)1%1%
12:00  EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)1,4%1,4%
12:00  EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,2%1%
предв.  EURЕврозона - Заседание Еврогруппы
13:35  EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,6%
15:30  USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
17:00  CADКанада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
17:00  CADКанада - Решение Банка Канады по процентной ставке1,25%1,25%
17:00  CADКанада - Сопроводительное заявление Банка Канады  
17:30  USDСША - Запасы сырой нефти3,306 млн барр -0,5 млн барр
17:30  USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,129 млн барр
21:00  USDСША - "Бежевая книга" ФРС
22:15  USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
23:15  USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBОбъём розничных продаж (г/г) 1,8%2,1%
16:00 RUBУровень безработицы (март)5%5%
 RUBPolymetal Int - производственные результаты за 1 кв2018
 RUBПолюс - производственные результаты за 1 кв2018
 RUBМХП /Мироновский хлебопродукт/ - операционные результаты за 1кв2018
18-19 апр RUBМ.Видео - операционные результаты за 1кв2018
 RUBМагнит - СД (предв. утверждение годового отчета, утверждение отчета о заключенных в 2017 сделках с заинтересованностью)
 RUBЭнел Россия - СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)0,06822 - див-д 2016
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