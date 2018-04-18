События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 апреля

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:40 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,21 трлн йен 0,12 трлн йен (факт) 2:50 JPY Япония - Объём экспорта (г/г) (март) 1,8% 2,1% (факт) 2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса (март) 3 млрд йен 797 млрд йен (факт) 11:30 GBP Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 2,7% 2,7% 11:30 GBP Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,3% 11:30 GBP Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март) -1,1% 0,3% 12:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1% 1% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,4% 1,4% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,2% 1% предв. EUR Еврозона - Заседание Еврогруппы 13:35 EUR Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,6% 15:30 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка) 17:00 CAD Канада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике 17:00 CAD Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке 1,25% 1,25% 17:00 CAD Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады 17:30 USD США - Запасы сырой нефти 3,306 млн барр -0,5 млн барр 17:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,129 млн барр 21:00 USD США - "Бежевая книга" ФРС 22:15 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка) 23:15 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

Российские события