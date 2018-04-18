События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 апреля

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:40
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,21 трлн йен
|0,12 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём экспорта (г/г) (март)
|1,8%
|2,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса (март)
|3 млрд йен
|797 млрд йен (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|2,7%
|2,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)
|-1,1%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,4%
|1,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,2%
|1%
|предв.
|EUR
|Еврозона - Заседание Еврогруппы
|13:35
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,6%
|15:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:00
|CAD
|Канада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада - Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,25%
|1,25%
|17:00
|CAD
|Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|3,306 млн барр
|-0,5 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,129 млн барр
|21:00
|USD
|США - "Бежевая книга" ФРС
|22:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|1,8%
|2,1%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|5%
|5%
|RUB
|Polymetal Int - производственные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Полюс - производственные результаты за 1 кв2018
|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ - операционные результаты за 1кв2018
|18-19 апр
|RUB
|М.Видео - операционные результаты за 1кв2018
|RUB
|Магнит - СД (предв. утверждение годового отчета, утверждение отчета о заключенных в 2017 сделках с заинтересованностью)
|RUB
|Энел Россия - СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)
|0,06822 - див-д 2016