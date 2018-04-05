Алюминий подорожал до максимума за более чем 6 лет на санкциях США к "Русалу"

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Алюминий подорожал в Лондоне до максимума с середины 2011 года на фоне введения санкций США против "Русала", следует из данных торгов.

По состоянию на 9.56 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 1,69%, до 2437 долларов, достигая ранее в среду максимума с августа 2011 года. Цена фьючерсов на никель росла в Лондоне на 2,95%, до 14735 долларов, ранее в ходе торгов достигая максимума с 2015 года. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,8%, до 3,104 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника, стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,48% - до 6877 долларов за тонну, алюминия - выросла на 0,25%, до 2405 долларов, цинка - увеличилась на 0,56%, до 3154 доллара за тонну.

"Санкции против "Русала" и, как следствие, его расставание с банками, поставщиками и потребителями и связанными сторонами, привели к росту обеспокоенности по поводу глобального недостатка предложения", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau). По прогнозу Goldman Sachs, который приводит агентство Блумберг, алюминий может подорожать до 3000 долларов.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".