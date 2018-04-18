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Рубль компенсировал снижение и дорожает на новостях по санкциям


Рынки / Валюта

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рубль после утреннего снижения к доллару и евро резко вышел в плюс на сообщениях о том, что в ближайшее время США не будут вводить новых санкций против России, свидетельствуют данные торгов.

Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.49 мск среды снижался на 0,21 рубля - до 61,35 рубля, курс евро - на 0,27 рубля до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра в среду доллар повышался до 61,98 рубля, евро – до 76,6 рубля.

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