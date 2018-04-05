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Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве


Рынки / Акции

 

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к 16.48 мск рос на 2,2% - до 2239,43 пункта, индекс РТС - на 2,44%, до 1148,82 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек - до 61,4 рубля, курс евро - на 8 копеек - до 76,05 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1,63% - до 72,75 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Российские индексы продолжают расти на высоких объемах. Отсутствие новостей о попытках новых американских ограничений оказывает общий оздоравливающий эффект на рынок", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Второй день подряд растут акции Сбербанка SBER и "Русала", обращает внимание Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. "Покупкам в российских бумагах способствуют как позитивный внешний фон, так и снижение геополитических рисков", - отмечает она.

Так, акции "Русала" растут на 2,36%, префы Сбербанка – на 5,18%, его обыкновенные акции – на 5,04%.

Среди лидеров роста – акции Polymetal (9,43%), префы "Селигдара" SELG(5,41%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (5,36%), "Распадской" (4,48%), НМТП (4,43%) и акции АФК "Система" AFKS(4,11%).

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-1,48%), акции "Уралкалия" (-1,47%), ТМК (-1,14%), "Фосагро" PHOR(-1,07%) и акции "Соллерса" SVAV(-0,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи в среду поднялся выше сопротивления 2240 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Способность индикатора устоять выше указанной отметки может свидетельствовать о перспективах развития восходящего движения как минимум в район 2310 пунктов, полагает она.

"Техническая картина по российскому рублевому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но все будет зависеть от закрытия недели. Пока рублевому индексу Московской биржи удалось подняться выше уровня сопротивления на отметке 2200 пунктов. Главное теперь - закрепиться по итогам недели", - говорит Василий Олейник из "Финама".

 

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