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Биржи США открылись ростом на финотчетностях банков, но позже перешли к снижению


Рынки / Индексы

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открылись в незначительном плюсе в среду на сильных финансовых отчетностях банков США, но позднее перешли к снижению, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,13%, до 24753,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,06%, до 7276,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - прибавлял 0,11%, поднимаясь до 2709,42 пункта.

Индексы США попытались сохранить положительную динамику, которую продемонстрировали на открытии, но позднее перешли к снижению. Инвесторы оценивали финансовые отчетности компаний по первому кварталу.

Банк Morgan Stanley в первом квартале увеличил чистую прибыль на 38% - до рекордных 2,668 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом составила 1,45 доллара против 1 доллара в первом квартале 2017 года. Акции Morgan Stanley в Нью-Йорке дорожают на 1,44%. Кроме этого, трейдеры продолжили отыгрывать отчетности других крупных представителей банковского сектора США - Bank of America и Goldman Sachs, которые также на этой неделе сообщили о росте прибыли и выручки.

Среди других компаний с позитивными финансовыми результатами - американский промышленный конгломерат Textron Inc. Компания сообщила, что согласилась продать свое подразделение по инструментам и КИП компании Emerson Electric за 810 миллионов долларов. Акции металлургической компании Alcoa выросли до максимума с 2008 года на фоне скачка цен на алюминий. Бумаги дорожали на 2,02%, до 58,18 доллара.

Трейдеры также ожидают публикации позднее в среду "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.

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