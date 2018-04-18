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Рубль вечером уверенно рос к доллару и евро на нефти по $73


Рынки / Валюта / Акции

 

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно рос к доллару и к евро, отыграв скачок нефтяных цен в район 73 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Снижение накала геополитических рисков также помогает рублю восстанавливаться после провала на прошлой неделе, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.06 мск снижался на 0,37 рубля - до 61,19 рубля, курс евро - на 0,41 рубля, до 75,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и к евро в среду вечером уверенно повышался, отыгрывая улучшение геополитического фона и рост стоимости нефти в район 73 долларов за баррель сорта Brent.

Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время оно вводить не планирует, и это поддержало рынок РФ.

Нефть отреагировала на данные по запасам топлива в Америке. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 427,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 0,5 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти осталась в районе 4,45 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль в среду под вечер предпринимал попытки укрепления против доллара и евро, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Однако стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста российской валюты пока что может быть ограничен уровнем 61 по паре доллар/рубль и уровнем 75,5 по паре евро/рубль", - добавила она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,6-61,6 рубля, евро – в коридоре 75,0-76,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

 

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