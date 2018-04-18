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Биржи Европы закрылись ростом на отчетностях компаний и статистике


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды ростом, поскольку трейдеры отыгрывали финансовые показатели компаний и данные статистики в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,26%, до 7317,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 5380,17 пункта, немецкий DAX - на 0,04%, до 12590,83 пункта.

Как отмечает агентство MarketWatch, трейдеры вновь в большей степени обращали внимание на финансовое состояние компаний, нежели на геополитические риски и опасения развития торговой войны между США и Китаем. Среди компаний индекса Stoxx Europe 600, финансовые результаты 70% компаний превзошли ожидания аналитиков.

"Все еще сохраняются опасения относительного торговых конфликтов и геополитических рисков в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, однако сейчас уже есть ощущение, что рынок движется к оценке фундаментальных показателей", - приводит агентство мнение рыночного аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).

Он отметил, что сезон отчетностей в США начался сильно, что подстегивает торги в Азии и в еврозоне.

Британский индекс вырос на фоне снижения стоимости курса фунта стерлингов после выхода данных по инфляции в стране, темпы которой в марте оказались ниже прогнозов. Инфляция в годовом выражении составила 2,5%, а в месячном - 0,1%, согласно данным Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

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