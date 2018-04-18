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Путин подписал закон о регулировании выпуска и обращения структурных облигаций


Рынки

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новый вид эмиссионной ценной бумаги — структурную облигацию, и регулирует процесс их выпуска, размещения, обращения и погашения, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Структурная облигация предусматривает право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления одного или нескольких обстоятельств. Структурная облигация не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению эмитента, за исключением независящих от воли эмитента случаев, предусмотренных решением о выпуске таких бумаг.

Структурные облигации, за исключением тех, что соответствуют установленным Банком России критериям, предназначены для квалифицированных инвесторов. Таким образом, ЦБ получит возможность определить условия, позволяющие предлагать структурные облигации неограниченному кругу лиц.

Выплаты по структурным облигациям могут осуществляться как денежными средствами, так и иным имуществом. Причем размер выплат может быть меньше номинальной стоимости такой бумаги.

Эмитировать структурные облигации вправе только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества будут вправе размещать лишь структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований или иного имущества.

Документ был принят Госдумой 29 марта и одобрен Советом Федерации 11 апреля.

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