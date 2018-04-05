ОБЗОР - Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам вслед за нефтью и рублем и на улучшении геополитического фона.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,3% - до 2241,49 пункта, индекс РТС - на 2,95%, до 1154,55 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.36 мск снижался на 51 копейку - до 61,05 рубля, курс евро - на 52 копейки - до 75,61 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 2,7% - до 73,51 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Российский рынок акций продолжает свой коррекционный рост вот уже вторую сессию подряд. Игроки отыгрывают информацию о том, что ввода новых санкций со стороны Америки не планируется. Однако несмотря на оптимистичный настрой соотечественников, я напоминаю о том, что текущий рост выглядит закономерным и довольно часто становится промежуточным перед следующей волной спуска. Технически угроза нового погружения остается довольно высокой, как минимум потому, что сам индекс Мосбиржи находится за пределами долгосрочного тренда на повышение, который длился с июня прошлого года", - комментирует Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги Polymetal вырвались сегодня из боковика 551-599 рублей и обновили пятинедельный максимум на уровне 616 рублей, замечает Анна Бодрова из "Альпари". "Производственные результаты работы компании в первом квартале неплохие, производство золота выросло на 8%. Этот катализатор может способствовать закреплению бумаги выше 605 рублей, что будет означать слом среднесрочного нисходящего тренда", - считает она.

Среди лидеров роста – акции Polymetal (8,5%), префы "Селигдара" SELG(6,38%), акции "Распадской" (5,51%), "Мегафона" MFON(5,04%). Префы Сбербанка SBER выросли на 4,79%, его обыкновенные акции – на 4,3%.

Также в лидерах роста – акции НМТП (4,36%), "Норникеля" (4,33%), "Аэрофлота" AFLT(4,245) и акции ММК (3,79%).

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-2,97%), акции "Уралкалия" (-2,21%), "Фосагро" PHOR(-0,86%), префы "Татнефти" TATN(-0,56%) и акции ТМК (-0,34%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае отсутствия стрессовых событий, торги до конца недели будут проходить с сохранением позитивной динамики, которая по мере приближения к зоне 2250-2260 пунктов по индексу Мосбиржи будет затухать, считает Игнатенко из ГК TeleTrade.

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" отмечает что индексу Мосбиржи удалось пробить сопротивление, расположенное на уровне 2200 пунктов, и закрепиться над ним. По его мнению, это говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики и возвращения рынка в район 2300 пунктов – отметки, где рынок находился до обострения ситуации и введения новых санкций.