Новые пошлины США вызывают опасения по поводу развития экономики страны - ФРС

МОСКВА, 18 апр/ПРАЙМ/. Экономика США в марте-апреле развивалась средними и умеренными темпами во всех 12 округах страны, однако введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего развития экономики, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны.

"Прогнозы (по развитию - ред.) остаются положительными, но контакты в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выразили озабоченность по поводу нововведенных и/или планирующихся торговых пошлин", - говорится в обзоре.

Кроме того, в результате введения пошлин в некоторых штатах наблюдался значительный скачок роста цен на сталь. Предприятия в стране ожидают дальнейшего повышение цен на сталь и строительные материалы.

В обзоре отмечается, что уровень занятости продолжает расти. При этом дефицит рабочей силы наблюдается в основном среди специалистов на высококвалифицированные позиции. В частности, отмечаются случаи, с которыми столкнулись компании в штате Арканзас, во время поиска строителей, механиков и техников.

Бизнес реагировал на нехватку рабочей силы различными способами - повышениями зарплат, увеличением стажировок, более частым использованием сверхурочных часов или заменой ручной работы автоматизированной, говорится в обзоре.

В большинстве штатов при этом, как отмечается, наблюдался средний темп роста заработных плат.