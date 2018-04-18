Россияне на прошлой неделе меняли долларовые сбережения на рубли - Юдаева

ВАШИНГТОН, 18 апр /ПРАЙМ/. Крупные банки предоставили Банку России информацию, что на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля, многие россияне конвертировали свои долларовые сбережения в рубли, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на сессии по таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

"На прошлой неделе, когда доллар падал, люди конвертировали свои сбережения в долларах в рубли", - сказала Юдаева, ссылаясь на информацию, которую ЦБ собирает от крупных банков.

Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.

Однако в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.