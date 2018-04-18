Акцизы на сладкие напитки не помогут серьезно снизить потребление сахара в РФ - эксперт

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Введение акцизов на сладкие безалкогольные напитки не поможет существенно снизить их потребление, но даже полный отказ от таких напитков может уменьшить общее потребление калорий человеком не более чем на несколько процентов, считает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

В среду на совместном заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и Минздрава РФ обсуждалась обновленная версия стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. В частности, Минздрав выступает за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров.

Выступая на заседании, Новиков отметил, что на данный момент отсутствуют исследования других государств, подтверждающие, что введение акцизов или цветовых маркировок привело к качественному снижению потреблению сахаров, солей или жиров. "Исследования показывают, что максимальный эффект, достигнутый от введения акцизов на безалкогольные напитки – снижение потребления на 3-5%", - указал он.

Вместе с тем, по его словам, полный отказ от сладких безалкогольных напитков может привести к снижению общего потребления калорий не более чем на 1,7%. "Даже полный запрет этой категории не решает тех задач, которые ставит Минздрав", - подчеркнул Новиков.

При этом уровень потребления сахара может оставаться неизменным из-за эффекта замещения более дешевыми продуктами. "Более того, статистика потребления сахара в РФ говорит о том, что более 50% этого продукта население потребляет дома в виде простых сахаров, добавляемых в чай, в виде компотов, варенья, морсов", - подчеркнул президент союза, задав далее вопрос: каким образом нужно будет считать совокупное потребление сахара.