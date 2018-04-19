Биржи АТР растут на подорожавшей до рекордов 2014 г нефти

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, реагируя на значительный рост стоимости нефти на фоне снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% - до 3121,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1820,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,28%, до 30672,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2487,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 5880,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,3% - до 22224,07 пункта.

В среду цены на нефть выросли до максимумов с конца 2014 года после выхода данных о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, или 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение только на 0,5 миллиона баррелей. В четверг котировки продолжили рост, цена марки Brent достигала 74 долларов за баррель, WTI - почти 69 долларов.

Кроме того, в среду агентство Рейтер сообщило, что Саудовская Аравия хотела бы, чтобы цены на нефть выросли до 80 или даже 100 долларов за баррель. Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке по сокращению добычи нефти, несмотря на то, что исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.

На этом фоне дорожают акции азиатских компаний нефтяного сектора: бумаги китайской CNOOC - на 3,64% в Гонконге, австралийской Woodside Petroleum Ltd - на 1,55%, акции PetroChina Co класса А в Шанхае - на 1,05%.

Трейдеры также обращают внимание на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции с Трампом Абэ заявил, что Япония и США начнут переговоры о "честных" торговых сделках.