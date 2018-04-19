Цены на золото колеблются после публикации комментариев ФРС

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Цена на золото колеблется в четверг утром после публикации "Бежевой книги" (Beige Book) - комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США по экономическому положению 12 округов страны.

Согласно данным торгов, по состоянию на 8.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,5 доллара, или на 0,11% - до 1355 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов золото дешевело. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на символические 0,05% - до 17,24 доллара за унцию.

Согласно "Бежевой книге", опубликованной в среду вечером, прогнозы по экономической активности в США остаются позитивными. Вместе с этим, однако, ФРС выражает озабоченность относительно ряда секторов, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, по поводу нововведенных или планирующихся торговых пошлин.

В результате введения пошлин в некоторых штатах наблюдался скачок цен на сталь, говорится в комментариях. Предприятия страны ожидают дальнейшего повышения цен на сталь и строительные материалы.

Инвесторы восприняли комментарии регулятора как сигнал к дальнейшему повышению ставок. В конце марта ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 1-2 мая.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. В результате золото, торгуемое в долларах, становится дороже для держателей других валют, что снижает спрос на него.