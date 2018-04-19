Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия - Изменение уровня занятости (март)
|-6,3 тыс
|4,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Изменение полной занятости (март)
|20,1 тыс
|-19,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|7
|7 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Уровень безработицы (март)
|5,5%
|5,5% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март)
|1,10%
|1,40%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|0,60%
|-0,40%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,80%
|-0,50%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (март)
|1,50%
|2%
|11:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,15%
|предв.
|EUR
|Еврозона - Встреча министров финансов ЕС
|15:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|233 тыс
|230 тыс
|15:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
|22,3
|20,8
|15:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель)
|25,6
|15:30
|CAD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|32,7 тыс
|16:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|19:30
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|11:30
|RUB
|Московская биржа - День акционера (в формк интернет-конференции)
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 13.04)
|458,9 млрд долл (на 06.04)
|RUB
|Evraz - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Лента - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Х5 Retail Group - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|М.Видео - операционные результаты за 1кв2018
|RUB
|Магнит - ВОСА (реестр закрыт 27.02.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 - СД (утвежрдение программы и проспекта биржевых облигаций)
|RUB
|Мосэнерго - СД (вопросы подготовки ГОСА)
|RUB
|Уралкалий - СД (вопросы подготовки ГОСА, изменения в годовой консолидированный бюджет)