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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля


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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUDАвстралия - Изменение уровня занятости (март) -6,3 тыс4,9 тыс (факт)
4:30 AUDАвстралия - Изменение полной занятости (март)20,1 тыс -19,9 тыс (факт)
4:30 AUDАвстралия - Индекс делового доверия NAB (квартальный)77 (факт)
4:30 AUDАвстралия - Уровень безработицы (март)5,5%5,5% (факт)
11:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март)1,10%1,40%
11:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)0,60%-0,40%
11:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (м/м) (март)0,80%-0,50%
11:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (г/г) (март)1,50%2%
11:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,15%
предв. EURЕврозона - Встреча министров финансов ЕС
15:00 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице233 тыс230 тыс
15:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)22,320,8
15:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель)25,6
15:30 CADСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP32,7 тыс
16:30 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
19:30 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
11:30 RUBМосковская биржа - День акционера (в формк интернет-конференции)
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 13.04)458,9 млрд долл (на 06.04)
 RUBEvraz - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBЛента - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBХ5 Retail Group - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBМ.Видео - операционные результаты за 1кв2018
 RUBМагнит - ВОСА (реестр закрыт 27.02.2018, досрочные перевыборы СД)
 RUBАптечная сеть 36,6 - СД (утвежрдение программы и проспекта биржевых облигаций)
 RUBМосэнерго - СД (вопросы подготовки ГОСА)
 RUBУралкалий - СД (вопросы подготовки ГОСА, изменения в годовой консолидированный бюджет)
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