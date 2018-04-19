Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:30 AUD Австралия - Изменение уровня занятости (март) -6,3 тыс 4,9 тыс (факт) 4:30 AUD Австралия - Изменение полной занятости (март) 20,1 тыс -19,9 тыс (факт) 4:30 AUD Австралия - Индекс делового доверия NAB (квартальный) 7 7 (факт) 4:30 AUD Австралия - Уровень безработицы (март) 5,5% 5,5% (факт) 11:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март) 1,10% 1,40% 11:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 0,60% -0,40% 11:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,80% -0,50% 11:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (март) 1,50% 2% 11:40 EUR Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,15% предв. EUR Еврозона - Встреча министров финансов ЕС 15:00 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/ 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 233 тыс 230 тыс 15:30 USD США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель) 22,3 20,8 15:30 USD США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель) 25,6 15:30 CAD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP 32,7 тыс 16:30 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса 19:30 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

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