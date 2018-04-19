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Акции "Русала" растут более чем на 7% на сообщениях о переговорах с Китаем


Рынки / Акции
  • #Рост
    © fotolia.com, Maksim Kabakou

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Акции "Русала" растут более чем на 7% на сообщениях о переговорах с китайскими компаниями о продаже алюминия и на фоне роста цен на металл до многолетних максимумов, следует из данных Московской биржи.

К 10.23 мск акции "Русала" росли на 7,5% - до 23,35 рубля (уже подскакивали на 10,5% - до 24 рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,69%.

По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР.

В то же время алюминий продолжает дорожать на фоне введенных санкций США против "Русала", обновив максимум с июня 2011 года.

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