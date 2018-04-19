Биткоин торгуется выше $8 тыс в отсутствие значимых новостей

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) в четверг утром торгуется выше уровня в 8 тысяч долларов на фоне отсутствия значимых новостей, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.18 мск биткоин дорожал на 1,74% - до 8,181 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 0,75%, до 8,19 тысячи долларов, на OKEx - на 0,79%, до 8,18 тысячи долларов.

Основные альтернативные криптовалюты дорожают более уверенно: Ethereum - на 4%, до 532,41 доллара, Ripple - на 8,15%, до 0,73 доллара, Bitcoin Cash - на 11,71%, до 889,15 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 346,02 миллиарда долларов.

Около недели стоимость биткоина остается вблизи отметки в 8 тысяч долларов, в начале апреля показатель опускался до 6,6 тысячи долларов.

"На рынке продолжается рост, причем альткоины опережают биткоин, его рыночная доля сократилась уже до 40%", - сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов. Аналитик отмечает, что биткоин пока не вышел из диапазона 7,8-8,2 тысячи долларов.