FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биткоин торгуется выше $8 тыс в отсутствие значимых новостей


Рынки / Валюта

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) в четверг утром торгуется выше уровня в 8 тысяч долларов на фоне отсутствия значимых новостей, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.18 мск биткоин дорожал на 1,74% - до 8,181 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 0,75%, до 8,19 тысячи долларов, на OKEx - на 0,79%, до 8,18 тысячи долларов.

Основные альтернативные криптовалюты дорожают более уверенно: Ethereum - на 4%, до 532,41 доллара, Ripple - на 8,15%, до 0,73 доллара, Bitcoin Cash - на 11,71%, до 889,15 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 346,02 миллиарда долларов.

Около недели стоимость биткоина остается вблизи отметки в 8 тысяч долларов, в начале апреля показатель опускался до 6,6 тысячи долларов.

"На рынке продолжается рост, причем альткоины опережают биткоин, его рыночная доля сократилась уже до 40%", - сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов. Аналитик отмечает, что биткоин пока не вышел из диапазона 7,8-8,2 тысячи долларов.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ