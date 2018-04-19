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Рубль нервно отреагировал на возобновление покупок валюты Центробанком


Рынки / Валюта

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Курс рубля довольно нервно отреагировал на сообщение о возобновлении Центробанком покупок валюты для Минфина, свидетельствуют данные Московской биржи. На этой новости рубль падал к доллару на 21 копейку к уровню предыдущего закрытия.

Банк России во вторник возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва. Объем таких операций с расчетами 18 апреля составил 17,5 миллиарда рублей, сообщил регулятор в четверг.

На 10.32 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек - до 61,01 рубля, курс евро - на 33 копейки, до 75,67 рубля.

Со старта торгов четверга рубль подвержен сильной волатильности и торгуется в довольно широком диапазоне - 60,56-61,09 рубля к доллару и 75-75,69 рубля к евро.

При этом цена на нефть марки Brent закрепляется выше 74 долларов за баррель.

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