Рубль нервно отреагировал на возобновление покупок валюты Центробанком

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Курс рубля довольно нервно отреагировал на сообщение о возобновлении Центробанком покупок валюты для Минфина, свидетельствуют данные Московской биржи. На этой новости рубль падал к доллару на 21 копейку к уровню предыдущего закрытия.

Банк России во вторник возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва. Объем таких операций с расчетами 18 апреля составил 17,5 миллиарда рублей, сообщил регулятор в четверг.

На 10.32 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек - до 61,01 рубля, курс евро - на 33 копейки, до 75,67 рубля.

Со старта торгов четверга рубль подвержен сильной волатильности и торгуется в довольно широком диапазоне - 60,56-61,09 рубля к доллару и 75-75,69 рубля к евро.

При этом цена на нефть марки Brent закрепляется выше 74 долларов за баррель.