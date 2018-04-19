FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Акции "Русала" в Гонконге по итогам торгов подорожали почти на 27%


Рынки / Индексы

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Акции компании "Русал" по итогам торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 27% после появления сообщений в СМИ о переговорах компании в Китае о возможности продаже в стране алюминия, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 26,76%, до 1,8 гонконгского доллара.

По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР. "Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам.

Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ