Акции "Русала" в Гонконге по итогам торгов подорожали почти на 27%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Акции компании "Русал" по итогам торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 27% после появления сообщений в СМИ о переговорах компании в Китае о возможности продаже в стране алюминия, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 26,76%, до 1,8 гонконгского доллара.

По сообщению агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР. "Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам.

Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.