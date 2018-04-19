Биржи Европы преимущественно растут на корпоративных новостях

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне корпоративных новостей региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,2%, до 7331,76 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 5389,83 пункта, немецкий DAX - снижался на 0,07%, до 12582,7 пункта.

В четверг в центре внимания европейских инвесторов оказались корпоративные новости. В частности, несколько компаний Европы сообщили о росте продаж и прибыли в первом квартале 2018 года. Так, чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам января-марта выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,03 миллиарда долларов.

Кроме того, продажи концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, по итогам первых трех месяцев 2018 года выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 21,3 миллиарда швейцарских франков (22 миллиарда долларов).

Также инвесторы обратили внимание на новость о том, что американская компания Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, подписала соглашение с немецкой компанией Merck KGaA о покупке ее подразделения по производству безрецептурных препаратов (Consumer Health) за 3,4 миллиарда евро. После данной новости акции Merck KGaA дорожают во Франкфурте на 0,1%.

В то же время объем розничных продаж в Великобритании в марте снизился на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали снижения только на 0,5%. В годовом выражении показатель вырос на 1,1% при прогнозе роста на 2%. Аналитики Danske в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, указывают, что данные по розничным продажам в этом году отмечаются высокой волатильностью.