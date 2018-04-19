МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Рубль почти не отреагировал на заявления первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.26 мск повышался на 5 копеек — до 60,9 рубля, курс евро - на 11 копеек — до 75,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Попытки рублевых "медведей" надавить на валюту РФ быстро сошли на нет.

ЦБ РФ может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам, так как некоторые заемщики и кредитные организации недооценивают валютные риски, сообщила журналистам Юдаева. Это может поднять спрос на валютную ликвидность.

В то же время, рубль получил поддержку от ее заявлений о том, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров, который пройдет 27 апреля, уменьшилась. При этом Банк России может завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике позднее, чем ожидал ранее, добавила Юдаева.

Наконец, она добавила, что ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт. Видимо, коррекция будет проявляться в сокращении покупок, что также поддержит рубль.

Банк России во вторник (спустя 6 дней простоя из-за скачка волатильности курса) возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем таких операций с расчетами 18 апреля составил 17,5 миллиарда рублей (против 11,5 миллиарда, запланированных на апрель-май).