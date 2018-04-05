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Рынок акций РФ вечером в четверг перешел к снижению


Рынки / Индексы

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерних торгах в четверг перешел к снижению по основным индексам вслед за акциями компаний нефтегазового сектора и Сбербанка SBER.

Индекс Мосбиржи к 17.48 мск снижался на 0,6% - до 2227,47 пункта, индекс РТС - на 0,23%, до 1151,88 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 7 копеек - до 60,92 рубля, курс евро - на 7 копеек - до 75,36 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent дорожал на 1,35% - до 74,47 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ИСКЧ (2,34%), префы "Селигдара" SELG(2,17%), акции ТМК (1,75%), "Юнипро" (1,67%), "Полюса" (1,32%), а также акции "Мегафона" MFON(1,28%), АФК "Система" AFKS(1,14%), ПИКа (1,1%).

Среди лидеров падения – акции "Газпром GAZP нефти" (-2,7%), префы "Мечела" MTLR(-1,88%), акции "Фосагро" PHOR(-1,83%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,81%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-1,76%), акции ММК (-1,59%), "Яндекса" YNDX(-1,52%) и акции ВТБ (-1,4%).

Также снижаются бумаги Сбербанка, имеющего вес в расчете индексов (префы – на 0,02%, обыкновенные акции – на 0,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евгения Абрамович Dukascopy Bank SA ждет прекращения наблюдающегося с начала недели восстановления российских индексов. Дело в том, что инвесторам будут важны итоги переговоров представителей РФ и Саудовской Аравии на встрече в пятницу, поясняет она.

"Техническая картина по российскому рублевому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но всё будет зависеть от закрытия недели. Пока рублевому индексу Московской биржи удалось подняться выше уровня сопротивления на отметке 2200 пунктов. Главное теперь — закрепиться по итогам недели", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

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