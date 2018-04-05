Рынок акций РФ закрылся в минусе, "покупатели остыли"

МОСКВА, 19 апр -ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером в четверг закрылся в минусе по основным индексам под давлением "медведей", сумевших сломить утреннее ралли, свидетельствуют данные торгов и анализ экспертов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,49%, до 2230,55 пункта, индекс РТС - на 0,08%, до 1153,59 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск рос на 4 копейки, до 60,88 рублей, курс евро снижался на 15 копеек, до 75,13 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1%, до 74,2 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

КОРРЕКЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

"На фондовом рынке РФ настроения сегодня менялись молниеносно. Первая половина дня прошла под флагом ралли, но, как и ожидалось, к вечеру покупатели остыли и уступили место "медведям". Индекс Мосбиржи смотрится перекупленным даже с учетом вечернего снижения", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Российский рынок в четверг снизился в рамках коррекции, отыгрывая неуверенную динамику мировых рынков и несмотря на рост стоимости нефти в район 74 долларов за баррель сорта Brent, в свою очередь, замечает Иван Марчена из ГК Forex Club

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли при этом на 2,9%, до 51,5 рубля, оказавшись в лидерах спроса.

"На Дне инвестора руководство банка подчеркнуло отсутствие планов по дополнительным эмиссиям, поскольку текущие цены не выглядят привлекательными. Желание генерировать капитал положительно было воспринято участниками торгов. Акции банка возвращаются к уровням прошлого понедельника, откуда начался провал цены", - комментирует Бодрова. По ее мнению, если восходящий импульс в бумагах сохранится, то новой целью подъема станет отметка 54,3 рубля – линия "боковика" начала месяца.

Среди лидеров роста в четверг также оказались акции "Русала" (6,58%), ИСКЧ (4,09%), префы "Селигдара" SELG(2,17%), акции "Юнипро" (1,81%), ТМК (1,62%), "Полюса" (1,53%), а также акции "ВСМПО-Ависмы" (1,41%), "Мегафона" MFON(1,41%), "Роснефти" ROSN(1,26%) и ПИКа (1%).

Среди лидеров падения – акции "Энел России" (-2,55%), "Газпром GAZP нефти" (-2,5%), "Яндекса" YNDX(-2,12%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-1,81%), префы "Мечела" MTLR(-1,8%), акции "Аэрофлота" [-prme:ticker:AFLT.MMVB-](-1,69%) и "Новатэка" NVTK(-1,61%).

Также снизились бумаги Сбербанка SBER, имеющего серьезный вес в расчете индексов (префы – на 0,43%, обыкновенные акции – на 1,12%), и акции ВТБ (минус 0,94%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При условии сохранения внешнего фона не слишком благоприятным для рынка капитала рублевый индикатор Московской биржи должен стабилизироваться в пределах 2180-2220 пунктов, но вряд ли выше, полагает Бодрова. Индекс РТС может найти точку опоры в границах 1130-1160 пунктов, добавляет она.

Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше поддержки, расположенной на уровне 2200 пунктов, что является позитивным техническим сигналом, отмечает Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс". Это говорит в пользу высокой вероятности продолжения роста и возвращения рынка в район 2300 пунктов, считает он.

Завтра, в последний рабочий день недели, движение индексов может в меньшей степени быть подвержено внешнему воздействию и в большей - влиянию внутренних, корпоративных новостей.

В пятницу "Магнит" MGNT опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года, "Алроса" ALRS– операционные данные за тот же период, напоминают аналитики компании "Велес Капитал". Совет директоров "Газпром нефти "даст рекомендацию по дивидендам за 2017 год, также состоится собрание акционеров "Новатэка", добавляют они.