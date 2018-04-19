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Глава eBay Девин Уэниг избран в совет директоров General Motors


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Президент и генеральный директор eBay Девин Уэниг (Devin Wenig) избран в совет директоров американской автомобильной корпорации General Motors (GE), говорится в сообщении GE.

"Девин привнесет в наш совет значительный опыт из области технологий, деятельности на международном рынке и стратегического планирования. Его опыт работы с клиентами и понимание цифровых рынков повысят наши текущие и будущие деловые приоритеты в критический момент нашего пути", - приводятся в релизе слова руководителя GE Мэри Барры (Mary Barra).

eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Уэниг был назначен президентом и гендиректором eBay в июле 2015 года. С 2011 года он работал в компании в должности главы отдела по деятельности компании на рынке (Marketplace business). До этого Уэниг 18 лет проработал в медиакомпании "Томсон Рейтер" (Thomson Reuters).

Избрание Уэнига на новую должность будет обсуждаться на годовом собрании акционеров GM 12 июня.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

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