Биржи Европы закрылись в основном ростом на фоне скачка нефтяных цен

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в основном ростом на фоне скачка нефтяных цен, что вывело сырьевые компании в плюс, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,16%, до 7328,92 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 5391,64 пункта, немецкий DAX снизился на 0,19%, до 12567,42 пункта.

По мнению аналитиков Accendo Markets, которое цитирует агентство MarketWatch, ралли цен на нефть подстегнуло рост "акций сырьевых компаний и цен на других товарных биржах" после данных минэнерго США накануне о снижении запасов нефти в стране на 1,1 миллиона баррелей за прошлую неделю.

"Саудовская Аравия еще больше поспособствовала росту цен, указав на то, что она будет довольна ценой в 80-100 долларов за баррель, сигнализируя о том, сделка ОПЕК+ может быть продлена", - прокомментировали аналитики Accendo Майк ван Дюлкен (Mike van Dulken) и Артджом Хацатуржанц (Artjom Hatsaturjants).

В результате, акции Royal Dutch Shell, BP, Total и Glencore оказались в плюсе к закрытию.

Кроме этого, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости и отчетности компаний. Из-за снижения прибыли Philip Morris International в первом квартале 2018 года акции табачных British American Tobacco и Imperial Tobacco, а также самой PMI потеряли в стоимости.