Курс швейцарского франка к евро опустился до минимума с 2015 года

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Курс евро к швейцарскому франку в четверг поднялся выше "потолка", установленного ЦБ Швейцарии, - в 1,2 франка впервые с января 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск курс евро к франку рос до 1,1997 франка за евро с 1,1986 франка на предыдущем закрытии. В ходе торгов четверга пара торговалась на отметке в 1,2001 франка за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,38 иены за доллар со 107,23 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2344 доллара с 1,2373 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,31%, до 89,9 пункта.

Швейцарский Центробанк в 2011 году ввел "потолок" курса франка к евро на уровне 1,2 франка, стремясь ослабить укрепление нацвалюты. При этом отмена "потолка" в начале 2015 года привела к резкому росту стоимости франка, что стало потрясением для глобальных финансовых рынков.

В дальнейшем швейцарскому регулятору удалось ослабить курс национальной валюты благодаря политике отрицательных процентных ставок. Сейчас аналитики, мнение который приводит агентство Рейтер, отмечают, что вероятность того, что ЦБ страны будет вслед за другими регуляторами ужесточать денежно-кредитную политику, очень мала.

"Франк по-прежнему переоценен ... и мы наблюдаем усиленное снижение доходности облигаций периферийных стран еврозоны по сравнению с доходностью основного долга еврозоны, что сигнализирует о том, что аппетит к риску остается сильным и это оказывает давление на франк", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Pictet Wealth Management Люка Луйета (Luc Luyet). В этом году франк подешевел уже более чем на 2,5%, а большая часть спада пришлась на апрель.

Некоторые аналитики связывают удешевление франка с санкциями минфина США против ряда российских компаний и бизнесменов. "Трейдеы приводили в пример российских миллиардеров, которые теперь вынуждены выводить деньги из Швейцарии и перенаправлять их домой", - сообщает агентство.