Биржи США закрылись в минусе на слабой статистике по рынку труда

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили четверг снижением на фоне слабых статданных по рынку труда и неоднозначной финотчетности американских компаний, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,34%, до 24664.89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,78 %, до 7238.06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,57%, до 2693.13 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, опустилось на одну тысячу с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи против прогнозов снижения на три тысячи.

Инвесторы следят за финансовыми отчетами компаний. Так, один из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт American Express по итогам первого квартала увеличил чистую прибыль на 31%, до 1,634 миллиарда долларов, или 1,86 доллара на акцию против 1,35 доллара годом ранее.

В то же время, прибыль Procter & Gamble по итогам первых девяти месяцев 2017–2018 финансового года (закончившихся 31 марта), сократилась на 40% в годовом выражении, до 7,971 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 2,94 доллара против 4,76 доллара в 2016–2017 финансовом году.

"Растут опасения, что хорошие новости, которые приходили в последние годы, заканчиваются, и мы ближе к спаду в экономике, чем думали", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Global Markets Advisory Group Питера Кенни (Peter Kenny).