Годовая инфляция в Японии в марте составила 1,1%, как и ожидалось

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в марте в годовом исчислении выросли на 1,1%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце сократились на 0,4%.

Месяцем ранее, в феврале, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,5%, а в месячном - 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в марте выросли на 0,9% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в марте сократились на 0,1%.