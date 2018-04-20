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Доллар дорожает в ожидании дальнейшего повышения ставки ФРС США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в пятницу утром, - инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставки ФРС США в этом году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс доллара к иене рос до 107,62 иены за доллар со 107,36 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2341 доллара с 1,2346 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 89,95 пункта.

"(Рынок - ред.) ждет следующих возможных повышений ставки, будет ли их еще два или три в этом году", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного трейдера Silicon Valley Bank Минь Транга (Minh Trang). По мнению трейдеров и аналитиков, относительно позитивные экономические условия в США должны способствовать повышению ставки ФРС по крайней мере еще дважды в текущем году.

Согласно опубликованным в среду комментариям ФРС США, прогнозы по экономической активности в стране остаются позитивными.

В конце марта ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 1-2 мая.

В следующую пятницу, 27 апреля, рынок ожидает первой оценки по динамике ВВП США за первый квартал текущего года. Эксперты полагают, что показатель вырос на 2,3%. В четвертом квартале рост экономики страны, по третьей, окончательной оценке, составил 2,9%.

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