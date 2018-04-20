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Цена на нефть коррекционно снижается в преддверии встречи комитета ОПЕК+


Commodities / Рынки

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после обновления рекордов с 2014 года, участники рынка ожидают встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до 73,59 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до 68,08 доллара за баррель. Ранее на этой неделе Brent преодолел отметку в 74 доллара, WTI - 69 долларов за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.

Поддерживали цены на нефть данные о снижении запасов нефти в США за За неделю по 13 апреля, как сообщило в среду минэнерго страны, запасы сырья сократились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Теперь рынок ожидает от заседания комитета ОПЕК+ подсказок по поводу дальнейшей судьбы соглашения о сокращении добычи. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, комитет не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

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