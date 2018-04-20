ГДР En+ падают в цене почти на 15%, обновляя исторический минимум

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. ГДР En+ снижаются на 14-15% в отсутствие новостей, свидетельствуют данные торгов.

К 11.45 мск бумаги En+ дешевели на 14,3%, еще ранее в пятницу они опускались на 14,76%, до 358 рублей – нового исторического минимума. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,2%. Акции "Русала" дешевеют на 1,3%.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".