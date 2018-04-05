Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к 16.30 мск рос на 0,17% - до 2234,4 пункта, индекс РТС снижался на 0,7%, до 1145,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 55 копеек - до 61,45 рубля, курс евро - на 28 копеек - до 75,47 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,84% - до 73,16 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Практически в нейтральном ключе проходят биржевые торги в пятницу на фондовых рынках Европы и России. Отсутствие новых драйверов для роста и ухудшающаяся макростатистика по всему миру явно начинают пугать инвесторов", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

"Из отдельных историй стоит выделить акции "Магнита" MGNT. Сегодня компания опубликовала отчёт за первый квартал, который разочаровал инвесторов", - отмечает Олейник из "Финама".

К текущему моменту акции "Магнита" снижаются на 1,91%.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале 2018 года сократил показатель EBITDA по МСФО на 2,36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 20,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль "Магнита" в первом квартале уменьшилась на 1,83% - до 7,405 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в январе-марте увеличилась на 8,08% и составила 288,561 миллиарда рублей.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что, несмотря на неоднозначную отчетность, дальнейшего падения котировок "Магнита" ожидать не стоит. ВТБ, на его взгляд, примет меры по улучшению финансовых показателей ритейлера в этом году. Но и заметного роста пока аналитик не ожидает. Вероятнее всего, до лета акции будут торговаться в коридоре 4500–5500 рублей, прогнозирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(3,06%), обыкновенные акции "Россетей" (2,19%), акции ТМК (1,99%), префы "Татнефти" TATN(1,72%), акции ИСКЧ (1,69%), НЛМК (1,62%) и акции АФК "Система" AFKS(1,41%).

Обыкновенные акции "Мечела" в пятницу подошли к важному среднесрочному сопротивлению 120 рублей, закрепление выше которого позволит рассчитывать как минимум на движение в район 130 рублей, считает Елена Кожухова из "Велес Капитал". Объемы торгов в последние дни немного выросли, что не исключает попыток "быков" поднять акции еще выше, добавляет она.

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-13,1%), префы "Селигдара" SELG(-2,24%), акции "Камаза" KMAZ(-1,09%), "Юнипро" (-1,02%), "Аптечной сети 36 и 6" (-0,99%) и акции "Норникеля" (-0,94%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй половине дня настроения на рынках могут ухудшиться в случае ускорения падения нефтяных цен и продаж в США, считает Кожухова из "Велес Капитал".

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально, индексу удалось подняться выше уровня сопротивления 2200 пунктов, отмечает Олейник из "Финама". Главное теперь – закрепиться по итогам недели, считает он. Уход в любой день ниже этого уровня послужит сигналом на продажу рисковых активов, добавляет аналитик.

Индекс Мосбиржи удерживается от следования за нефтью и металлами, но лишь за счёт ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". В остальном, пятничные торги снимают перекупленность для возможного движения вверх уже в рамках новой пятидневки, замечает он.