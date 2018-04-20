Биржи США снижаются вслед за удешевлением нефти после твита Трампа

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в пятницу в минусе из-за снижения стоимости нефтяных компаний после заявления президента страны Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,54%, до 24532,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,8%, до 7180,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 2679,03 пункта.

Ранее в пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.

Министры энергетики ряда стран, собравшиеся на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в саудовской Джедде, отреагировали его комментарий. О том, что цена на нефть определена рынком и что сделка ОПЕК+ заключена не для манипулирования ценами, заявили министр энергетики РФ Александр Новак, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Несмотря на это, нефтяные цены продолжают снижаться, теряя 0,6%. На этом фоне на 1,2-1,5%% дешевеют бумаги Exxon и Chevron.

Кроме того, инвесторы беспокоятся относительно долгосрочных последствий снижения налоговой ставки в США и повышения базовой ставки Федрезерва. "Есть некоторые затяжные проблемы вокруг процентных ставок (регулятора - ред.) и прибылей. Хотя до сих пор они (прибыли компаний - ред.) надежны, прогнозные заявления не так радужны", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика New Vines Capital LLC Андрэ Бахоса (Andre Bakhos).