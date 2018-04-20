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Рубль вечером снижался к доллару и евро на сползании нефти к $73,5


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером снижался к доллару и к евро на ослаблении рынка нефти в район 73,5 доллара за баррель, говорят трейдеры.

Наращивание Минфином покупок валюты добавило негатива рублю, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 0,43 рубля - до 61,32 рубля, курс евро - на 0,19 рубля, до 75,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ И МИНФИНА

Курс рубля к доллару и к евро в пятницу вечером проседал на фоне сползания рынка нефти под уровень 74 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, добавив, что ничего хорошего в этом нет, и это не будет принято.

Кроме того, ЦБ продолжил покупать валюту для Минфина повышенными темпами после 6-дневного "простоя" из-за возросшей волатильности на рынке. За два дня текущей недели куплено валюты уже на 12 миллиардов рублей сверх ежедневных планов на апрель-май, которые были нарушены скачком волатильности на прошлой неделе.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,2-0,8%. Рублевая цена нефти осталась выше уровня 4,45 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс доллара на предстоящей неделе будет демонстрировать плавную восходящую динамику, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"В настоящее время у американской валюты имеется достаточно много точек опоры. Это отражается в уверенном росте ряда важных макроэкономических показателей, в частности, индекса ведущих индикаторов США и индекса деловой активности в производственной сфере. Поддержку доллару оказывают и оптимистичные данные рынка труда: уже на протяжении месяца наблюдается сокращение первичных обращений за пособиями по безработице. Серьезный импульс для роста курса американской валюты дает и растущая доходность десятилетних казначейских облигаций США", - добавила она.

Укрепление дается рублю с очевидными трудностями, по факту же рубль смог восстановить лишь половину своих потерь, так и не сломив сопротивления уровней вблизи 61 рубля за доллар, около которых он продержится и на следующей неделе рассуждает генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,9-61,9 рубля, евро – в коридоре 75,8-77 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

 

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