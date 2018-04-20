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Биржи Европы закрылись в основном ростом на отчетностях компаний


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги в пятницу в основном ростом на отчетностях и прогнозах компаний, а также из-за снижения курса фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,54%, до 7368,17 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 5412,83 пункта, немецкий DAX снизился на 0,21%, до 12540,5 пункта.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил о чистом убытке по итогам первого квартала 2018 года в размере 700 миллионов шведских крон (около 83,5 миллиона долларов), что в 14 раз ниже убытка годичной давности на уровне 10 миллиардов крон (1,2 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании подскочили в цене на 18%.

Акции телекоммуникационной компании и оператора сотовой связи на рынках Швеции и Финляндии Telia Company увеличились в стоимости на 8,6% после того, как компания повысила прогноз по ликвидности на текущий год и объявила о программе выкупа акций на сумму в 15 миллиардов шведских крон (1,8 миллиарда долларов).

Британский индекс вырос вслед за удешевлением фунта стерлингов на заявлениях главы банка Англии Марка Карни. Он заявил, что нет гарантий того, что регулятор повысит базовую ставку в следующем месяце. Снижение стоимости стерлинга повышает стоимость акций ориентированных на экспорт британских компаний. Следующее заседание регулятора состоится 10 мая.

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