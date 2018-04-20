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Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после технического сбоя


Рынки

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после технического сбоя, сообщает кредитная организация на своем сайте.

Некоторые клиенты Райффайзенбанка из-за технического сбоя столкнулись с проблемами при работе в системе онлайн-банкинга и при пользовании банкоматами, сообщали ранее в пятницу РИА Новости в колл-центре банка. При этом банк указывал, что сбой в работе некоторых сервисов не был связан с действиями Роскомнадзора.

"Уважаемые клиенты! Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее. Спасибо за поддержку и понимание. Если у вас остались нерешенные вопросы, пожалуйста, сообщите нам любым удобным способом", — говорится в сообщении.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Является "дочкой" австрийского Raiffeisen Bank International AG. По данным РИА рейтинг, по состоянию на 1 марта 2018 года Райффайзенбанк занимает 12-е место по объему активов (977,3 миллиардов рублей).

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