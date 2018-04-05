ОБЗОР: Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на ухудшении внешнего фона

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на ухудшении внешнего фона и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,09% - до 2232,66 пункта, индекс РТС снизился на 0,68%, до 1145,8 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.46 мск рос на 41 копейку - до 61,3 рубля, курс евро - на 16 копеек - до 75,35 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,04% - до 73,75 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Продажам же способствовала ситуация на внешних фондовых площадках. И если в Европе к окончанию сессии основные индексы не демонстрировали единой динамики, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,7%", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

EN+ НА ИСТОРИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ

ГДР En+ переписали в пятницу исторический минимум, упав на 16,9% - до 349 рублей.

"В отличие от En+ акции "Русала" сегодня демонстрировали нейтральную динамику вблизи отметки в 23 рубля за акцию, даже не думая возвращаться к минимальным значениям в 15 рублей за штуку, показанным 9 апреля", - замечает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эта разница, возможно, обусловлена особенностями структуры владения, благодаря чему судьба компании вызывает большие опасения, считает он. "Структура владения компаний, управляемых "Базовым элементом" Олега Дерипаски, многослойна как вилок капусты. En+ - это, по сути, оболочка, объединяющая "Русал" и связанные с ним энергетические активы", - говорит эксперт.

Судя по всему, государство постарается спасти промышленность, пострадавшую от новых санкций, отмечает он. "Сейчас ищутся варианты оказания помощи алюминиевой отрасли и энергокомпаниям. Скорее эта помощь будет оказана заводам и электростанциям, чем офшорной компании, зарегистрированной вне российской юрисдикции", - считает Калачев.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Мостотреста" MSTT упали на 7,66% на фоне падения чистой прибыли в 2017 году по МСФО в 1,7 раза в годовом выражении, до 3 миллиардов рублей.

В то же время выручка компании увеличилась на 18,6% и составила 207,8 миллиарда рублей. EBITDA снизилась на 17% и составила 15 миллиардов рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,2%. Валовая прибыль сократилась на 12% - до 23,6 миллиарда рублей с 26,8 миллиарда рублей в 2016 году.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечел" MTLR(5,9%), акции ТМК (2,59%), обыкновенные акции "Россетей" (2,39%), префы "Татнефти" TATN(1,77%), акции ИСКЧ (1,69%), АФК "Система" AFKS(1,64%), префы "Ростелекома" RTKM(1,32%).

Среди лидеров падения – акции "Магнита" MGNT(-1,95%), ТГК-14 (-1,89%), ПИКа (-1,06%) и акции "Аэрофлота" AFLT(-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Российский фондовый рынок закрывает третью апрельскую неделю смешанными колебаниями. Уже можно говорить о том, что инвесторы отыграли, учли и смирились с новыми уровнями рисков и готовы работать в изменившихся условиях. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2200-2245 пунктов, но потенциал дополнительного роста смотрится ограниченным. Индекс РТС пока сохраняет амплитуду колебаний высокой и ищет точку опоры в коридоре 1130-1150 пунктов", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

В результате, по итогам недели можно говорить о том, что индекс Мосбиржи закрепился выше 2200 пунктов, уровня, выступающего ближайшей поддержкой, отмечает Зварич из "Фридом Финанс". До ее пробоя, на его взгляд, говорить о возобновлении нисходящей динамики и возможности достижения уровня 2000 пунктов не стоит.

Baker Hughes опубликует отчет по количеству действующих буровых установок на нефть в США, напоминает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2180-2280 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

"Российские фондовые рынки завершают неделю на неоднозначной ноте. США взяли передышку в санкционном вопросе, но это не подтолкнуло "быков" к сильным покупкам, указывая на необходимость новых факторов роста. Инвесторы теперь будут внимательно следить за внешним фоном, а потенциал краткосрочного падения американских индексов заставляет задуматься об опасности некоторого снижения и на рынках России", - комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".