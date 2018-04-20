Рубль вернется к прежнему курсу, если США не введут новых санкций против РФ - Силуанов

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Министр финансов России Антон Силуанов уверен, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новых санкций против РФ.

"Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое равновесное положение и, уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям", - сказал Силуанов в интервью телеканалу Russia Today.

"Действительно, после введения санкций возникла нервозность у инвесторов. Инвесторы в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", - отметил он.

Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.

Однако в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.