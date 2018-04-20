Иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия - Силуанов

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам перед встречей с иностранными инвесторами в кулуарах весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

По словам Силуанова, отношение к нему со стороны коллег-министров "большой двадцатки" не ухудшилось из-за очередных санкций США. "Нет, в принципе я не почувствовал (охлаждения - ред.). С теми коллегами, с которыми мы общались - так и продолжаем общаться, так же взаимодействуем", - сказал он.

То же касается и иностранных инвесторов, в том числе американских. "Мы будем с ними сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес", - добавил глава Минфина.