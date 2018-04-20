FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Иностранным инвесторам по-прежнему интересна Россия - Силуанов


Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам перед встречей с иностранными инвесторами в кулуарах весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

По словам Силуанова, отношение к нему со стороны коллег-министров "большой двадцатки" не ухудшилось из-за очередных санкций США. "Нет, в принципе я не почувствовал (охлаждения - ред.). С теми коллегами, с которыми мы общались - так и продолжаем общаться, так же взаимодействуем", - сказал он.

То же касается и иностранных инвесторов, в том числе американских. "Мы будем с ними сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес", - добавил глава Минфина.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ