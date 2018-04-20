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Профицит бюджета РФ в 2018 г составит 0,5% ВВП при небольшом увеличении расходов - Минфин


Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ готовит поправки в бюджет на 2018 год, согласно которым планирует увеличить расходы в небольших объемах и при этом завершить год с профицитом в 0,5% ВВП, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"По этому году мы, в случае если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП профицит бюджета. Мы пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде", - сказал Силуанов.

По его словам, Минфин в настоящее время уже готовит соответствующие поправки в бюджет. "Цены на нефть выше, чем закладывались в прогнозе и мы это учтем в новом проекте", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении бюджетных расходов в текущем году, он отметил, что бюджетное правило позволяет сделать это только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, которые министерство ожидает в небольших объемах. "Пока еще рано говорить (какой объем дополнительных расходов планируется), мы в правительстве на следующей неделе обсудим эту тему", - сказал он.

Действующий закон о бюджете на текущий год предусматривает дефицит на уровне 1,3% ВВП.

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