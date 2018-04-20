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Минфин РФ не планирует сокращать покупку валюты в этом месяце - Силуанов


Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ не планирует сокращать объем покупок валюты на внутреннем рынке в текущем месяце из-за приостановки этих операций банком России на фоне резкого ослабления рубля после введения новых санкций США, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Нет. Все будет происходить в штатном режиме, тот объем средств, которые мы планировали купить, надеемся, что Центральный банк, как наш оператор, осуществит", - сказал министр, отвечая на вопрос возможном сокращении объемов покупки валюты в текущем месяце.

По его словам, Минфин намерен и дальше действовать в рамках бюджетного правила, покупая валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, и предваряя эти операции публикацией планируемых месячных и ежедневных объемов покупок.

Банк России во вторник, 17 апреля возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва на фоне резкого ослабления рубля на прошлой неделе.

Покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен Минфин осуществляет с февраля 2017 года через посредничество ЦБ.

Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее говорила, что ЦБ после возобновления операций постарается выдержать заявленный общий месячный объем покупок, но может и "растянуть" их на более долгий срок.

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