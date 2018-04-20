FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рисков для бюджета РФ от внешних займов компаний нет - Силуанов


Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Текущий уровень внешней долговой нагрузки российских компаний не несет рисков для бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Естественно, заимствования наших крупных компаний оцениваются специалистами Минфина. Мы видим, что если наш платежный баланс и экономика еще три года назад функционировали при активных заимствованиях с мирового рынка - 3% ВВП, то сейчас мы 1% отдаём", - сообщил Силуанов журналистам.

"Платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс... Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет", - сказал он, отвечая на вопрос, несет ли сейчас риски для бюджета уровень внешних корпоративных заимствований.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Олег Дерипаска и "Русал".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ