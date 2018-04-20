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Банки РФ должны выкупить ОФЗ с рынка, если США введут санкции на госдолг России - Силуанов


Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Минфин не планирует создавать специальных инструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ, бумаги тогда должны выкупить с рынка банки, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Нет, Минфин специальный банк (для выкупа ОФЗ на случай санкций - ред.) не обсуждает. В любом случае у нас создан Промсвязьбанк PSBR, я думаю, может быть, этот банк имеется ввиду. Мы не можем создавать на каждую операцию свой банк. Мы считаем, что все-таки это должны делать наши обычные банки, несмотря ни на что", - сказал министр журналистам, комментируя публикации в СМИ, что правительство обсуждает создание специального банка для выкупа госдолга с рынка.

"С другой стороны, мы считаем, что даже если будут распространены санкции на госдолг, что негативно скажется на иностранных инвесторах, и мы здесь солидарны с министром финансов США (Стивеном - ред.) Мнучином, что это негатив не только для России, но и для иностранных инвесторов, которые успешно работают с нашими облигациями, доля их больше 34%", - добавил он.

Силуанов уверен, что если будут введены санкции на новые выпуски долга, то отечественные финансовые институты, банки справятся с теми объемами бумаг, которые у Минфина предусмотрены.

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